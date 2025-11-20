Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Депутат: Социальные расходы Азербайджана превышают общие расходы бюджета Армении

    Финансы
    • 20 ноября, 2025
    • 17:24
    Объем социально-ориентированных расходов госбюджета Азербайджана на 2026 год превышает общие расходы бюджета Армении.

    Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Вугар Байрамов во время обсуждения проектов бюджетов Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы на 2026 год.

    По его словам, отдельные круги пытаются формировать искаженное представление, сравнивая социальные показатели Азербайджана с соседними странами.

    "Социальные расходы Азербайджана на 2026 год составят $10 млрд - это в 4,2 раза больше, чем в Армении ($2,4 млрд), и в 3,8 раза больше, чем в Грузии ($2,6 млрд). Если только социальные расходы бюджета Азербайджана превышают общий бюджет целого государства, о каком сравнении может идти речь?", - подчеркнул парламентарий.

    Вугар Байрамов Бюджетный пакет госбюджет Армения
    Deputat: "Azərbaycanın sosial xərcləri Ermənistanın ümumi xərclərindən çoxdur"
    MP: Azerbaijan's social expenditures exceed Armenia's total budget spending

