    Финансы
    • 21 ноября, 2025
    • 12:33
    Депутат предложил создать единый налоговый режим для всех медучреждений Азербайджана

    В Милли Меджлисе предложили создать единый и справедливый налоговый механизм для всех медицинских учреждений.

    Как сообщает Report, с таким обращением выступил депутат Рашад Махмудов на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.

    По словам депутата, различные больницы и медицинские структуры работают в разных налоговых режимах, что на протяжении многих лет формирует неравные экономические условия для специалистов, выполняющих одинаковую работу.

    "Различные правила налогообложения для учреждений, оказывающих тот же медицинский сервис, создают, с одной стороны, несправедливую конкуренцию на рынке, а с другой - негативно влияют на инвестиционный климат", - отметил он.

    Azərbaycanda tibb müəssisələri üçün vahid və ədalətli vergi çərçivəsinin yaradılması təklif edilir

