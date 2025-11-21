Депутат предложил создать единый налоговый режим для всех медучреждений Азербайджана
- 21 ноября, 2025
- 12:33
В Милли Меджлисе предложили создать единый и справедливый налоговый механизм для всех медицинских учреждений.
Как сообщает Report, с таким обращением выступил депутат Рашад Махмудов на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.
По словам депутата, различные больницы и медицинские структуры работают в разных налоговых режимах, что на протяжении многих лет формирует неравные экономические условия для специалистов, выполняющих одинаковую работу.
"Различные правила налогообложения для учреждений, оказывающих тот же медицинский сервис, создают, с одной стороны, несправедливую конкуренцию на рынке, а с другой - негативно влияют на инвестиционный климат", - отметил он.
