Депутат предложил создать единый налоговый режим для всех медучреждений Азербайджана

В Милли Меджлисе предложили создать единый и справедливый налоговый механизм для всех медицинских учреждений.

Как сообщает Report, с таким обращением выступил депутат Рашад Махмудов на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.

По словам депутата, различные больницы и медицинские структуры работают в разных налоговых режимах, что на протяжении многих лет формирует неравные экономические условия для специалистов, выполняющих одинаковую работу.

"Различные правила налогообложения для учреждений, оказывающих тот же медицинский сервис, создают, с одной стороны, несправедливую конкуренцию на рынке, а с другой - негативно влияют на инвестиционный климат", - отметил он.