Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Депутат предлагает снизить налоговые ставки для физических лиц

    Финансы
    • 17 сентября, 2025
    • 12:16
    Депутат предлагает снизить налоговые ставки для физических лиц

    Налогообложение доходов физических лиц в Азербайджане должно применяться таким образом, чтобы не стимулировать возврат к "теневой экономике".

    Как сообщает Report, об этом сказал депутат Вугар Байрамов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    Он напомнил, что в конце этого года истекает срок льготы, установленной для подоходного налога с физических лиц:

    "Уже 7 лет применяются льготы к доходам физических лиц, работающих в ненефтегазовом и негосударственном секторах. Это была значительная поддержка, которая создала условия для развития частного сектора, в том числе для легализации занятости, что также отразилось на количестве трудовых договоров. Предлагаю, чтобы в следующем периоде были разработаны такие механизмы подоходного налога с физических лиц, которые не стимулировали бы возврат к теневой экономике".

    По его мнению, если срок льготы не будет продлен, разумнее было бы применять более низкие налоговые ставки с последующим поэтапным их увеличением.

    "Установление относительно низкой налоговой ставки может не создать серьезной нагрузки для частного сектора, что, в конечном итоге, приведет к формализации занятости в частном секторе и "отбеливанию" экономики".

    физлица налоги налоговые льготы налогообложение
    Vüqar Bayramov: "Vergi güzəştinin müddəti uzadılmırsa, daha aşağı vergi dərəcələri tətbiq edilsin"

    Последние новости

    13:31

    "Карабах" повторил достижение "Барселоны" в Лиге чемпионов

    Футбол
    13:27

    Оборот взаимных туруслуг Азербайджана увеличился на 2%

    Финансы
    13:24

    Евротройка обсудит с Ираном повторное введение санкций ООН

    В регионе
    13:17

    WAM: ADQ и Азербайджанский инвестхолдинг намерены сотрудничать в сфере финуслуг

    Бизнес
    13:16

    Новым председателем Верховного суда России назначен Краснов

    В регионе
    13:16

    За 8 месяцев оштрафованы 25 тыс. пешеходов за нарушение ПДД

    Внутренняя политика
    13:12

    СМИ: Стармер отказался от надежды на отмену пошлин Трампа на сталь

    Другие страны
    12:58

    Гутерриш предлагает сократить бюджет ООН на 2026 год на $500 млн

    Другие страны
    12:57

    Во Вьетнаме погибли три человека в результате наезда грузовика

    Другие страны
    Лента новостей