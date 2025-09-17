Депутат предлагает снизить налоговые ставки для физических лиц

Налогообложение доходов физических лиц в Азербайджане должно применяться таким образом, чтобы не стимулировать возврат к "теневой экономике".

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Вугар Байрамов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он напомнил, что в конце этого года истекает срок льготы, установленной для подоходного налога с физических лиц:

"Уже 7 лет применяются льготы к доходам физических лиц, работающих в ненефтегазовом и негосударственном секторах. Это была значительная поддержка, которая создала условия для развития частного сектора, в том числе для легализации занятости, что также отразилось на количестве трудовых договоров. Предлагаю, чтобы в следующем периоде были разработаны такие механизмы подоходного налога с физических лиц, которые не стимулировали бы возврат к теневой экономике".

По его мнению, если срок льготы не будет продлен, разумнее было бы применять более низкие налоговые ставки с последующим поэтапным их увеличением.

"Установление относительно низкой налоговой ставки может не создать серьезной нагрузки для частного сектора, что, в конечном итоге, приведет к формализации занятости в частном секторе и "отбеливанию" экономики".