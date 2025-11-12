Депутат: Необходимо расширить инструменты поддержки сферы спорта

В госбюджете Азербайджане необходимо предусмотреть средства на увеличение числа инструментов поддержки сферы спорта.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вугар Искендеров на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта, общественным объединениям и религиозным организациям, а также культуре.

"Под руководством президента страны проводится достаточно большая работа в сфере спорта. Азербайджан известен как спортивная страна. Это очень важно. Например, благодаря недавним победам футбольного клуба "Карабах" число поисковых запросов по Азербайджану и даже городу Агдам в интернете увеличилось в 10 раз. Это показывает, насколько позитивную работу проводит клуб для продвижения страны. Вопрос льгот для спонсоров все еще обсуждается. В будущем следует найти форму предоставления спонсорам каких-то льгот", - отметил он.