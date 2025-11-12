İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Deputat: "İdman sahəsinə dəstək alətlərinin sayı artırılmalıdır"

    Maliyyə
    • 12 noyabr, 2025
    • 13:54
    Deputat: İdman sahəsinə dəstək alətlərinin sayı artırılmalıdır

    Azərbaycanda iİdman sahəsinə dəstək alətlərinin sayının artırılması üçün dövlət büdcəsində vəsait nəzərdə tutulmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu deputat Vüqar İsgəndərov Milli Məclisin Gənclər və idman, İctimai birliklər və dini qurumlar, Mədəniyyət komitələrinin birgə iclasında bildirib.

    "İdmanla bağlı ölkə Prezidentinin rəhbərliyi altında kifayət qədər böyük işlər görülür, Azərbaycan idman ölkəsi kimi tanınır. Bu, çox vacibdir. Misal üçün, Qarabağ futbol klubunun son vaxtlardakı qələbələri ilə internetdə Azərbaycan və hətta Ağdam şəhəri ilə bağlı axtarışların sayı 10 dəfə artıb. Yəni, bir klub ölkənin tanıdılması üçün nə qədər müsbət işlər görür və bu mənada idmana, bədən tərbiyəsinə yönəlik böyük işlər görülür. Sponsorlarla bağlı güzəşt məsələsi hələ də danışılır. Gələcəkdə idmana dövlətin maliyyə ayırmasının deyil, sponsorlara hər hansı güzəştlərin verilməsinin forması tapılmalıdır. Bir alət kimi dəstək verilməlidir", - deyə o qeyd edib.

    Büdcə zərfi Vüqar İsgəndərov
    Депутат: Необходимо расширить инструменты поддержки сферы спорта

    Son xəbərlər

    14:48

    Azərbaycan Çin şirkəti ilə Birgə Yaşıl Enerji Sənaye Parkı layihəsinin perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    14:47

    İlham Əliyev: Bəzi məmurlar ancaq öz ciblərini güdərək qanunsuz varlanmaya üstünlük verirlər

    Daxili siyasət
    14:46

    DSMF I yarımildə 180 milyon manat investisiya qoyub

    Maliyyə
    14:44

    Prezident: Ölkədə işsizliyin səviyyəsi aşağı düşüb

    Daxili siyasət
    14:44

    Belarus Ukrayna ilə quru sərhədinin demarkasiyasını başa çatdırıb

    Digər ölkələr
    14:43

    Mərkəzi Bank İslam bankçılığı ilə bağlı qanunvericilik dəyişikliyini ilin sonunadək hökumətə təqdim edəcək

    Maliyyə
    14:41

    İlham Əliyev: Əkin-biçin üçün yararlı olan torpaqlarda bəzi məmurlar özləri üçün imarətlər inşa ediblər

    Daxili siyasət
    14:39

    Azərbaycan Prezidenti: Bölgələrdə kənd yollarının təqribən 70-80 faizi təmirlidir və keyfiyyətlidir

    Daxili siyasət
    14:37

    Prezident: Bəzi hallarda qanunsuz əməllərin təməlində harınlamış, acgöz, gözü doymayan məmurların göstərişləri olub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti