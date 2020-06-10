Депутат: Можем выйти из вызванного пандемией кризиса с минимальными потерями

Обнародованы экономические показатели Азербайджана за 5 месяцев. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, некоторые показатели выросли.

Об этом Report заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

По его словам, в этих сложных условиях сектор промышленного производства показал рост на 0,4%, ненефтяная промышленность - на 14%, аграрный сектор - 3,6%, в том числе продукция растениеводства - 5,3% производства, животноводства - 3,2%, доходов государственного бюджета - 17%, а годовая инфляция снизилась до 2,9%.

"Снижение валового внутреннего продукта (ВВП) на 1,7%, в том числе ненефтегазового ВВП на 2,1% является ожидаемым последствием пандемии", - отметил он.

Миркишили рассказал, что в опубликованном несколько дней назад Всемирным банком отчете Global Economic Prospects спрогнозирован спад ВВП Азербайджана в этом году на 2,6%, в то время как прогнозы по России составили 6%, Грузии - 4,8%, Казахстане - 3%, Турции - 3,8%.

"В структуре расходов госбюджета на этот год львиная доля (около 40%) приходится на социальные расходы. Немаловажным социально-экономическим результатом является минимальная инфляция и повышение среднемесячной заработной платы. Все это, а также низкие темпы снижения ВВП в нынешних условиях позволяют говорить о том, что у Азербайджана есть экономические возможности для выхода из вызванного пандемией кризиса с минимальными потерями".