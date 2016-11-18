Депутат: Кредитование в Азербайджане практически приостановлено

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Кредитные вложения в Азербайджане практически приостановлены. Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вахид Ахмедов на сегодняшней конференции "Развитие малого и среднего предпринимательства в Азербайджане".

Он отметил, что главе государства направлен 14-страничный пакет предложений по оздоровлению банковской системы.

“Мы направили эти предложения совместно с моим коллегой Али Масимли. Считаю, что девальвация негативно отразилась не только на населении, но и на банковском секторе”, - подчеркнул депутат.