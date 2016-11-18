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    Депутат: Кредитование в Азербайджане практически приостановлено

    Вахид Ахмедов: Девальвация негативно отразилась на населении и банках

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Кредитные вложения в Азербайджане практически приостановлены. Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вахид Ахмедов на сегодняшней конференции "Развитие малого и среднего предпринимательства в Азербайджане".

    Он отметил, что главе государства направлен 14-страничный пакет предложений по оздоровлению банковской системы.

    “Мы направили эти предложения совместно с моим коллегой Али Масимли. Считаю, что девальвация негативно отразилась не только на населении, но и на банковском секторе”, - подчеркнул депутат.

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