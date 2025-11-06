Депутат: Частный сектор получил большую часть налоговых льгот в этом году
- 06 ноября, 2025
- 11:59
Общая сумма налогово-таможенных льгот и освобождений в Азербайджане в этом году составила 7,7 миллиарда манатов.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирсланов во время обсуждения законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс.
По его словам, данный показатель эквивалентен 20% доходной части государственного бюджета.
"При определении налоговых и таможенных льгот не делается различий между формами собственности. При этом 94,5% всех льгот приходится на ненефтяной сектор", - подчеркнул депутат.
Амирсланов также отметил, что в 2025 году только налогово-таможенные льготы (без учета освобождений) составля.т 4,4 миллиарда манатов, из которых 99,7% приходятся на частный сектор.
"Эти данные подтверждают, что основным бенефициаром налогово-таможенных послаблений является именно частный бизнес, а не государственные структуры. При этом 95,9% всех льгот связаны с ненефтяным сектором экономики", - добавил парламентарий.