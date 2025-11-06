Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы

    Депутат: Частный сектор получил большую часть налоговых льгот в этом году

    Финансы
    • 06 ноября, 2025
    • 11:59
    Депутат: Частный сектор получил большую часть налоговых льгот в этом году

    Общая сумма налогово-таможенных льгот и освобождений в Азербайджане в этом году составила 7,7 миллиарда манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирсланов во время обсуждения законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс.

    По его словам, данный показатель эквивалентен 20% доходной части государственного бюджета.

    "При определении налоговых и таможенных льгот не делается различий между формами собственности. При этом 94,5% всех льгот приходится на ненефтяной сектор", - подчеркнул депутат.

    Амирсланов также отметил, что в 2025 году только налогово-таможенные льготы (без учета освобождений) составля.т 4,4 миллиарда манатов, из которых 99,7% приходятся на частный сектор.

    "Эти данные подтверждают, что основным бенефициаром налогово-таможенных послаблений является именно частный бизнес, а не государственные структуры. При этом 95,9% всех льгот связаны с ненефтяным сектором экономики", - добавил парламентарий.

    Бюджетный пакет Налоговый кодекс налоговые льготы Азер Амирасланов
    Azərbaycanda vergi-gömrük güzəştlərinin və azadolmalarının ümumi məbləği açıqlanıb

    Последние новости

    12:32

    Зеленский: Россия атаковала Украину ударными БПЛА, есть раненые

    Другие страны
    12:31

    Орхан Назарли: Поправки в Налоговый кодекс подготовлены с учетом стратегических целей

    Бизнес
    12:20

    BP раскрыла объем добычи с АЧГ за 9 месяцев 2025 года

    Энергетика
    12:16

    Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит процесс модернизации армии

    Внешняя политика
    12:11

    Житель Баку: Иностранные туристы с интересом наблюдали за маршем Победы

    Внутренняя политика
    12:08
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию НАТО

    Внешняя политика
    12:05

    В Азербайджане импортируемые промпарками автобусы могут освободить от НДС

    Промышленность
    12:04

    Семь европейских стран предложили ЕК ввести пошлины на российские товары

    Другие страны
    12:02

    Объем затрат по АЧГ за 9 месяцев 2025 года снизился на 5%

    Энергетика
    Лента новостей