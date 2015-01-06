Депутат: Азербайджан в мае может пересмотреть госбюджет

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Госбюджет Азербайджана может быть пересмотрен в мае 2015 года в случае, если мировые цены на нефть сохранятся ниже уровня в 60 долларов/баррель. Об этом заявил Report член парламентского комитета по экономической политике, депутат Вахид Ахмедов, комментируя возможное падение цены на нефть в течение года и влияние данного процесса на экономику страны.

"Данный вопрос поднимался не только на заседании парламентского комитета (по экономической политике - ред.), но и в ходе пленарного заседания по той причине, что снижение цены на нефть на мировом рынке может создать определенные проблемы как для нефтяного экспорта, так и для государственного бюджета Азербайджана", - отметил В.Ахмедов.

Депутат напомнил, что расчет госбюджета на 2015 год осуществлен при базовой цене на нефть в 90 долларов/баррель.

Парламентарий подчеркнул, что в ходе заседания Милли Меджлиса выдвигалось предложение о пересмотре госбюджета с учетом более низкой цены: "Нам сказали, что у правительства есть готовые варианты на случай падения цены на нефть".

"Снижение цены на нефть не должно создавать особых проблем. Однако, в случае, если цена будет оставаться ниже 60 долларов за баррель, считаю, что это сможет создать определенные проблемы для поступлений как в госбюджет, так и в Госнефтефонд. Вполне возможно, что если данная тенденция сохранится, то уже в мае госбюджет может быть пересмотрен", - отметил В.Ахмедов.

В.Ахмедов добавил, что в связи с падением цены для реализации ряда проектов из Нефтяного фонда выделяются соответствующие средства: "Поэтому, думаю, особых проблем не возникнет".

По его словам, текущие процессы показывают, что снижение цены на нефть будет продолжаться: "Мы не ожидаем серьезного роста цены. Считаю, что цена на нефть во второй половине года вырастет до 80 долларов за баррель, что оптимально выгодно для стран-экспортеров нефти. В случае, если цена будет держаться возле отметки в 60 долларов до конца 2015 года, то Азербайджан понесет определенные убытки, возможно, исчисляемые миллиардом долларов".