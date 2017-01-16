Депозиты Международного банка Азербайджана в финансовых учреждениях увеличились в 7 раз

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Совокупные активы Международного банка Азербайджана (МБА) на 1 января 2017 года составили 12 223,723 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, это на 7,69% меньше по сравнению с показателем на 1 января 2016 года.

На долю выданных населению кредитов приходится 5 039,831 млн. манатов или 41,23% активов МБА. Кредитный портфель банка в прошлом году сократился на 24,96%.

Кроме того, на конец 2016 года МБА разместил в банках и иных финансовых учреждениях в качестве депозитов 5 019,048 млн. манатов или 41,06% своих активов. Это в 6.94 раза больше, чем показатель на конец 2015 года.

Совокупные обязательства МБА в прошлом году выросли на 2,29% и составили 12 903,359 млн. манатов. В течение года депозитный портфель сократился на 3,17% - до 6 012,172 млн. манатов, обязательства перед ЦБА – на 7,69% - до 600 млн. манатов, депозиты банков и иных финансовых учреждений – на 22,8% - до 2 878,538 млн. манатов.

За отчетный период общий капитал кредитной организации вырос на 8,29% - до 679,635 млн. манатов.

В 2016 году процентные доходы МБА составили 462,357 млн. манатов (-35,02% по сравнению с 2015 г.) процентные расходы - 450,002 млн. манатов (+12,53%), непроцентный убыток - 1 059,751 млн. манатов, процентные расходы - 210,826 млн. манатов (+45,49%). В результате чистый операционный убыток банка составил 1 258,221 млн. манатов.

За отчетный год на создание специальных резервов для возмещения возможных убытков по активам МБА было выделено 98,271 млн. манатов. Банк завершил 2016 год с чистым убытком в размере 1 356,492 млн. манатов, что в 67,41 больше, чем в 2015 году.