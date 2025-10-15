Депозитный портфель AFB Bank сократился на 8%

AFB Bank завершил январь-сентябрь этого года с прибылью в 2,263 млн манатов, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​финансовый отчет банка.

За 9 месяцев доходы AFB Bank составили 24,119 млн манатов (на 2,5 % больше в годовом сравнении), расходы - 23,071 млн манатов (на 18,4 % больше), а экономия по отчислениям в специальные резервы составила 1,215 млн манатов (год назад был создан резерв). Банк не выплачивал налог на прибыль.

По состоянию на 1 октября этого года активы AFB Bank составили 320,471 млн манатов, что на 2,4% больше, чем год назад. Из них 219,044 млн манатов - чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель банка вырос на 21,9%.

В отчетном периоде обязательства AFB Bank увеличились на 3,2% до 245,148 млн манатов, включая депозитный портфель, который уменьшился на 7,9% до 139,795 млн манатов, а балансовый капитал незначительно сократился до 75,323 млн манатов.