Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026

    Депозитный портфель AFB Bank сократился на 8%

    Финансы
    • 15 октября, 2025
    • 09:22
    Депозитный портфель AFB Bank сократился на 8%

    AFB Bank завершил январь-сентябрь этого года с прибылью в 2,263 млн манатов, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​финансовый отчет банка.

    За 9 месяцев доходы AFB Bank составили 24,119 млн манатов (на 2,5 % больше в годовом сравнении), расходы - 23,071 млн манатов (на 18,4 % больше), а экономия по отчислениям в специальные резервы составила 1,215 млн манатов (год назад был создан резерв). Банк не выплачивал налог на прибыль.

    По состоянию на 1 октября этого года активы AFB Bank составили 320,471 млн манатов, что на 2,4% больше, чем год назад. Из них 219,044 млн манатов - чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель банка вырос на 21,9%.

    В отчетном периоде обязательства AFB Bank увеличились на 3,2% до 245,148 млн манатов, включая депозитный портфель, который уменьшился на 7,9% до 139,795 млн манатов, а балансовый капитал незначительно сократился до 75,323 млн манатов.

    AFB Bank доходы расходы прибыль
    "AFB Bank"ın depozit portfeli 8 % azalıb

    Последние новости

    10:06

    В Бакинском метрополитене возникла задержка в движении поездов

    Инфраструктура
    09:59

    Цена на азербайджанскую нефть упала более чем на $2

    Энергетика
    09:58

    Нефть подешевела на опасениях снижения спроса на энергоносители

    Энергетика
    09:57

    Представители Азербайджана при ООН подчеркнули приверженность устойчивому развитию и правам человека

    Внешняя политика
    09:50
    Фото
    Видео

    Власти Эквадора назвали терактом взрыв автомобиля - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    09:48
    Фото

    Азербайджан будет экспортировать в Китай фундук и миндаль

    Бизнес
    09:38

    На Солнце произошла вторая по силе за четыре месяца вспышка

    Наука и образование
    09:22

    Депозитный портфель AFB Bank сократился на 8%

    Финансы
    09:16

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.10.2025)

    Финансы
    Лента новостей