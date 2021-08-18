Денежный оборот через смарт-кассы вырос в 2,1 раза

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики продолжает работу по внедрению контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения в Азербайджанской Республике. На сегодняшний день на территории страны установлено 42 964 ККА нового поколения.

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики продолжает работу по внедрению контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения в Азербайджанской Республике. На сегодняшний день на территории страны установлено 42 964 ККА нового поколения.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе.

Отмечается, что использование ККА нового поколения позволило сделать расчеты более прозрачными, предотвратить незаконный оборот товаров и обеспечить контроль за оборотом. В январе-июле 2021 года зарегистрированный оборот через ККА нового поколения составил 8,26 млрд манатов, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.