Денежные переводы в развивающиеся страны сокращаются

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Глобальный объем денежных переводов физических лиц в развивающиеся страны составил 429 млрд долларов в 2016 году, что на 2,5% меньше, чем в 2015-м. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Всемирного банка.

Эта цифра впервые за последние 30 лет сокращается второй год подряд. В 2015 году их объем снизился на 1%. Причины продолжительного снижения объема переводов экономисты ВБ объясняют циклическими и структурными факторами. Европейские страны, Россия и страны Персидского залива пережили заметное снижение экономической активности и девальвацию национальных валют по отношению к доллару. В странах Персидского залива и многих государствах с высоким уровнем доходов это сопровождалось ухудшением настроений в отношении мигрантов и "национализацией рынка труда", что негативно отразилось на легальной части переводов. Кроме того, многие крупные банки были вынуждены снижать риски, связанные с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, что заставляло их отказываться от услуг денежных переводов.

Прогнозируя, что в 2017 году объем частных переводов начнет расти, во Всемирном банке предостерегают правительства от их налогообложения, которое чаще всего оборачивается уходом таких операций в тень. "Исторически потоки частных переводов были не столь чувствительны к экономическим потрясениям. Во время глобального финансового кризиса 2009 года переводы в развивающиеся страны снизились практически на 5%, но восстановились в течение года", - отмечается в докладе.

Регион Европы и Центральной Азии, к которому относится и Россия, пострадал от снижения объема переводов больше других из-за проблем в РФ и странах еврозоны. Соответствующая тенденция в регионе наблюдается третий год, хотя темпы падения перечислений снизились с 22% в 2015 году до 4,6% (38 млрд долларов) в 2016 году. Сильнее всего объем переводов снизился в Узбекистан (почти на треть с 2013 года), Азербайджан, Туркмению и Таджикистан. Единственный регион, в котором зафиксировано увеличение перечислений (на 6,9% в 2016 году), - страны Латинской Америки и Карибского бассейна, главным образом благодаря росту поступлений в Мексику (на 8,8%) на фоне восстановления потоков из США.

Хотя объем перечислений физлиц в Индию сократился за 2016 год на 8,9%, в абсолютном выражении страна остается мировым лидером поступлений частных переводов (62,7 млрд долларов в 2016 году). Помимо Индии в пятерку таких стран входят Китай (61 млрд долларов), Филиппины (19,9 млрд долларов), Мексика (28,5 млрд долларов) и Пакистан (19,8 млрд долларов). Между тем страны с низким и средним уровнем доходов на душу населения получают львиную долю переводов развивающихся стран.

А в отношении ВВП их наибольший объем в 2016 году зафиксирован в Кыргызстане (34,5%), Непале (29,7%), Либерии (29,6%), Гаити (27,8%) и Королевстве Тонга (27,8%). В ВБ прогнозируют, что восстановление экономического роста в 2017 году должно послужить восстановлению роста частных переводов в развивающиеся страны на 3,3%. В регионе Европы и Центральной Азии увеличение поступлений прогнозируется на 6,6%, до 41 млрд долларов, главным образом, благодаря росту экономик России и нескольких европейских стран.