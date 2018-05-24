Денежные переводы в Азербайджан увеличились на 45%

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Ситуация в странах-экономических партнерах в первом квартале этого года, наряду с ненефтяным экспортом, повлияла и на динамику денежных переводов в страну.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре денежной политике" Центробанка Азербайджана.

По предварительным данным, объем денежных переводов в страну в январе-марте составил 291,8 млн долларов, что на 44,5% больше, чем в 2017 году, и на 62,9% превышает показатель за аналогичный период 2016 года.