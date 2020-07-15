Денежные переводы между Азербайджаном и Грузией увеличились

Объем денежных средств, перечисленных из Азербайджана в соседнюю страну, вырос на 70,7%

В январе-июне этого года из Азербайджана в Грузию переведены средства на 16,9 млн долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, эти данные приведены в отчете Национального банка Грузии.

По сравнению с прошлым годом объем денежных средств, перечисленных из Азербайджана в соседнюю страну, вырос на 7 млн долларов или на 70,7%.

В первой половине года из Грузии в Азербайджан были осуществлены денежные переводы на сумму 7,2 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма выросла на 0,8 млн долларов США или на 12,5%.