Денежные переводы из Грузии в Азербайджан возросли на 30%

В 2023 году из Грузии в Азербайджан было перечислено 37,5 млн долларов США.

В 2023 году из Грузии в Азербайджан было перечислено 37,5 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 29,8% больше, чем в 2022 году.

Доля денежных переводов из Грузии в Азербайджан в общем объеме переводов за отчетный период выросла с 0,8% до 2,3%.

В прошлом году из Азербайджана в Грузию было перечислено 58,85 млн долларов США, что на 0,8% меньше, чем годом ранее.

За год доля денежных переводов из Азербайджана в Грузию в общем объеме переводов выросла с 8,8% до 10,7%.