Денежные переводы из Азербайджана в Турцию сократились на 4%
Финансы
- 23 марта, 2026
- 11:00
Денежные переводы физических лиц из Азербайджана в Турцию в 2025 году составили $145,736 млн, что на 4% меньше по сравнению с 2024 годом.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, в отчетный период доля денежных переводов, поступающих из Азербайджана в Турцию, в общем объеме денежных переводов выросла с 28,8% до 28,9%.
В свою очередь, физические лица осуществили денежные переводы из Турции в Азербайджан в 2025 году на сумму $193,158 млн, что на 9,8% больше по сравнению с годом ранее.
В отчетный период доля денежных переводов, поступающих из Турции в Азербайджан, в общем объеме денежных переводов выросла с 16,2% до 16,4%.
