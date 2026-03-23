Денежные переводы из Азербайджана в Россию сократились на 20%
Финансы
- 23 марта, 2026
- 13:34
Денежные переводы физических лиц из Азербайджана в Россию без учета операций капитального характера в 2025 году составили $46,375 млн, что на 20% меньше по сравнению с 2024 годом.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, за отчетный год доля денежных переводов, поступивших из Азербайджана в Россию, в общем объеме денежных переводов снизилась с 11% до 9,2%.
За год физические лица осуществили денежные переводы из России в Азербайджан на сумму 479,263 млн, что на 3,5% меньше по сравнению с годом ранее.
За отчетный период доля денежных переводов, поступивших из России в Азербайджан, в общем объеме денежных переводов снизилась с 45,9% до 40,7%.
