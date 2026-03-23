Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Финансы
    • 23 марта, 2026
    • 13:34
    Денежные переводы физических лиц из Азербайджана в Россию без учета операций капитального характера в 2025 году составили $46,375 млн, что на 20% меньше по сравнению с 2024 годом.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, за отчетный год доля денежных переводов, поступивших из Азербайджана в Россию, в общем объеме денежных переводов снизилась с 11% до 9,2%.

    За год физические лица осуществили денежные переводы из России в Азербайджан на сумму 479,263 млн, что на 3,5% меньше по сравнению с годом ранее.

    За отчетный период доля денежных переводов, поступивших из России в Азербайджан, в общем объеме денежных переводов снизилась с 45,9% до 40,7%.

    Azərbaycandan Rusiyaya pul köçürmələri 20 % azalıb
    Последние новости

    13:46

    Полиция Дубая призвала жителей не паниковать из-за громких звуков во время непогоды

    Другие страны
    13:34

    Денежные переводы из Азербайджана в Россию сократились на 20%

    Финансы
    13:29

    В Омане за последние сутки в результате паводков погибло 5 человек

    Другие страны
    13:28

    В Агдаше возбуждено дело об убийстве женщины ее сыном - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    13:24

    В Саатлы задержан подозреваемый в убийстве 50-летнего мужчины

    Происшествия
    13:20

    Иран пригрозил заминировать весь Персидский залив в случае наземной операции США

    Другие страны
    13:18

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность

    Экология
    13:17

    Си Цзиньпин заявил о готовности углублять всестороннее сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    13:10

    Си Цзиньпин поздравил Ильхама Алиева с праздником Новруз

    Внешняя политика
    Лента новостей