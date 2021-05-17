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Денежные переводы из Азербайджана в Грузию выросли более чем в 3 раза

Денежные переводы из Азербайджана в Грузию выросли более чем в 3 раза В январе-апреле в Грузию из-за рубежа поступило 194,1 млн долларов
Финансы
17 мая 2021 г. 12:01
Денежные переводы из Азербайджана в Грузию выросли более чем в 3 раза

Денежные переводы из Азербайджана в Грузию в апреле текущего года увеличились в 3,8 раза и составили 9,1 млн долларов США.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальный банк Грузии.

В январе-апреле из Азербайджана в соседнюю страну было переведено 27,7 млн долларов, что в 3,2 раза больше аналогичного показателя прошлого года.

В прошлом месяце из Грузии в Азербайджан были осуществлены денежные переводы на сумму 1,7 млн долларов, а за первые четыре месяца - 5,5 млн долларов.

В январе-апреле в Грузию из-за рубежа поступило 194,1 млн долларов (+145,4%), а из соседней страны за рубеж отправлено 25,8 млн долларов США (+157,6%).

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Версия на английском языке Remittances from Azerbaijan to Georgia more than triple
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Gürcüstana pul köçürmələri 3 dəfədən çox artıb

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