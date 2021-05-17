Денежные переводы из Азербайджана в Грузию выросли более чем в 3 раза

В январе-апреле в Грузию из-за рубежа поступило 194,1 млн долларов

Денежные переводы из Азербайджана в Грузию в апреле текущего года увеличились в 3,8 раза и составили 9,1 млн долларов США.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальный банк Грузии.

В январе-апреле из Азербайджана в соседнюю страну было переведено 27,7 млн долларов, что в 3,2 раза больше аналогичного показателя прошлого года.

В прошлом месяце из Грузии в Азербайджан были осуществлены денежные переводы на сумму 1,7 млн долларов, а за первые четыре месяца - 5,5 млн долларов.

В январе-апреле в Грузию из-за рубежа поступило 194,1 млн долларов (+145,4%), а из соседней страны за рубеж отправлено 25,8 млн долларов США (+157,6%).