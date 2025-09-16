Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Денежные доходы населения в Азербайджане в 2026-2029гг увеличатся на 26,5%

    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 13:06
    Денежные доходы населения в Азербайджане в 2026-2029гг увеличатся на 26,5%

    Номинальные денежные доходы населения в Азербайджане на 2026 год прогнозируются в размере 97,4 млрд манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Минфина.

    Согласно прогнозам, в 2027 году доходы населения достигнут 105,3 млрд манатов, в 2028 году - 113,4 млрд манатов, а в 2029 году - 123,2 млрд манатов.

    Таким образом, в 2026-2029гг денежные доходы населения вырастут на 26,5%.

    В свою очередь, денежные расходы населения в 2026 году составят 95,5 млрд манатов, в 2027 году - 103,3 млрд манатов, в 2028 году - 111,2 млрд манатов, в 2029 году - 120,6 млрд манатов. 

    население доходы расходы Минфин прогноз
    2026-2029-cu illərdə Azərbaycanda əhalinin gəlirləri 26,5 % artacaq

