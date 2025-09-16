Денежные доходы населения в Азербайджане в 2026-2029гг увеличатся на 26,5%
Финансы
- 16 сентября, 2025
- 13:06
Номинальные денежные доходы населения в Азербайджане на 2026 год прогнозируются в размере 97,4 млрд манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Минфина.
Согласно прогнозам, в 2027 году доходы населения достигнут 105,3 млрд манатов, в 2028 году - 113,4 млрд манатов, а в 2029 году - 123,2 млрд манатов.
Таким образом, в 2026-2029гг денежные доходы населения вырастут на 26,5%.
В свою очередь, денежные расходы населения в 2026 году составят 95,5 млрд манатов, в 2027 году - 103,3 млрд манатов, в 2028 году - 111,2 млрд манатов, в 2029 году - 120,6 млрд манатов.
