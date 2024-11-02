Денежная масса в манатах в Азербайджане выросла почти на 8%

По состоянию на 1 октября этого года объем денежной массы в широком определении в Азербайджане составил 45 млрд 586,5 млн манатов, что на 1,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 1,1% больше по сравнению с началом года и на 8,5% больше в годовом

По состоянию на 1 октября этого года объем денежной массы в широком определении в Азербайджане составил 45 млрд 586,5 млн манатов, что на 1,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 1,1% больше по сравнению с началом года и на 8,5% больше в годовом исчислении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Объем денежной массы в манатах в широком определении по состоянию на 1 октября составил 35 млрд 772,7 млн манатов, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным показателем на 1 сентября, на 1,1% больше по сравнению с началом года и на 7,8% больше в годовом исчислении.