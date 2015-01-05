Денежная база в Азербайджане увеличилась на 7%

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане по состоянию на 1 декабря 2014 года объем денежной базы составил 11 601,1 млн. манатов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 6,5%.

Как сообщили Report в Центральном банке Азербайджана (ЦБА), в структуре денежной базы 99,3% или 11519,7 млн. манатов приходится на долю денежной базы в манатах, что в годовом исчислении больше на 6,8%. За последний год объем наличных средств в обращении вырос на 5,6% и по состоянию на 1 декабря составил 10 955,7 млн. манатов.

В то же время сообщается, что объем банковских резервов за прошедший год увеличился на 25,5% и составил 627,7 млн. манатов. Свободные банковские резервы на 1 декабря составили 512,6 млн. манатов, а обязательные резервы - 115,1 млн. манатов, что по сравнению с 1 декабря 2013 года больше на 43,8% и меньше на 19,9% соответственно.

Следует отметить, что соотношение наличных средств, находящихся в обращении в Азербайджане, к денежной базе составило 94,4%.