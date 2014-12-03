Денежная база в Азербайджане увеличилась на 7% за последний год

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане по состоянию на 1 декабря 2014 года объем денежной базы составил 11 519,7 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 6,8% или же 732 млн. маната больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Интересно отметить, что с начала текущего года этот показатель снизился на 1%. Самый высокий показатель отмечен 1 сентября (11,743 млрд. манатов).

Отметим, что в состав денежной базы входят находящиеся в обращении наличные средства и банковские резервы (остатки средств коммерческих банков, находящихся на корреспондентских счетах в Центральном банке).