​Deloitte Azerbaijan: В Азербайджане необходимо внедрить таможенный режим переработки

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В развитых странах налоги и пошлины на импортируемые товары равны 4-6%, в развивающихся странах - как минимум 12%. Как сообщает Report, об этом сказал представитель компании Deloitte Azerbaijan Эмиль Гараев в своем выступлении на конференции "Развитие таможенной системы и будущие перспективы", проходящей в Баку при организации Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham).

По словам Э.Гараева, в Азербайджане необходимо внедрить таможенный режим переработки. "Налоги и пошлины на импортируемые товары наносят урон деятельности импортеров. Необходимо внедрить таможенный режим переработки, при котором товары ввозятся в страну с разрешения Государственного таможенного комитета без взимания налогов и пошлин для переработки в определенные сроки с последующим экспортом".

Представитель Deloitte Azerbaijan считает, что для стимулирования экспорта необходимо сформировать стратегию сотрудничества: "Практика показывает, что 90-95% решений экспортеры принимают по результатам интернет-исследований. Поэтому следует развивать сферу информационного обеспечения".