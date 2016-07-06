 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Делегация службы береговой охраны США посетила Black Sea Terminal SOCAR в Кулеви

    Они были проинформированы о процедурах безопасности на терминале и в порту

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Делегация службы береговой охраны США посетила Black Sea Terminal (BST) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в грузинском порту Кулеви.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт терминала, "в ходе встречи с участием руководства BST были обсуждены различные аспекты безопасности".

    В рамках ежегодной комплексной международной программы безопасности портов, представители береговой охраны США совместно с представителем Агентства морского транспорта Грузии регулярно посещают порт Кулеви, а также другие порты в Грузии. 

    "После встречи представители береговой охраны США и Агентства морского транспорта посетили терминал и сам порт Кулеви. Они были проинформированы о процедурах безопасности на терминале и в порту и констатировали, что они реализованы в соответствии с международными стандартами", - отмечено в cообщении пресс-службы терминала.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi