Делегация службы береговой охраны США посетила Black Sea Terminal SOCAR в Кулеви

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Делегация службы береговой охраны США посетила Black Sea Terminal (BST) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в грузинском порту Кулеви.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт терминала, "в ходе встречи с участием руководства BST были обсуждены различные аспекты безопасности".

В рамках ежегодной комплексной международной программы безопасности портов, представители береговой охраны США совместно с представителем Агентства морского транспорта Грузии регулярно посещают порт Кулеви, а также другие порты в Грузии.

"После встречи представители береговой охраны США и Агентства морского транспорта посетили терминал и сам порт Кулеви. Они были проинформированы о процедурах безопасности на терминале и в порту и констатировали, что они реализованы в соответствии с международными стандартами", - отмечено в cообщении пресс-службы терминала.