О нас
Report Georgia
Аудио новости

Дефицит сводного бюджета Азербайджана сократился почти на 8%

Дефицит сводного бюджета Азербайджана сократился почти на 8% Доходы сводного бюджета Азербайджана на 2021 год прогнозируются в размере 23 млрд 828,1 млн манатов, что на 1 млрд 465,1 млн манатов или на 6,6% больше, чем в 2020 году
Финансы
21 декабря 2020 г. 12:40
Дефицит сводного бюджета Азербайджана сократился почти на 8%

Доходы сводного бюджета Азербайджана на 2021 год прогнозируются в размере 23 млрд 828,1 млн манатов, что на 1 млрд 465,1 млн манатов или на 6,6% больше, чем в 2020 году.

Как сообщает Report, об этом указано в проекте госбюджета на 2021 год.

Согласно информации, расходы сводного бюджета составят 31 млрд 163,4 млн манатов, что на 855,1 млн манатов или на 2,8% больше, чем в 2020 году.

Дефицит сводного бюджета на ожидается в размере 7 млрд 335,3 млн манатов, что на 610,1 млн манатов или на 7,7% меньше, чем в 2020 году. Дефицит будет равен 9,7% прогнозируемого ВВП, что на 1,4% меньше, чем в 2020 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın icmal büdcəsinin kəsiri 8 %-ə yaxın azalıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

ЦБА перечислит в госбюджет 250 млн манатов
ЦБА перечислит в госбюджет 250 млн манатов
21 декабря 2020 г. 13:44
Налоговое обязательство SOCAR и его предприятий снижается
Налоговое обязательство SOCAR и его предприятий снижается
21 декабря 2020 г. 13:28
В следующем году Азербайджан погасит долг в 2,2 млрд манатов
В следующем году Азербайджан погасит долг в 2,2 млрд манатов
21 декабря 2020 г. 13:19
Доходы и расходы Фонда страхования от безработицы увеличены на 4%
Доходы и расходы Фонда страхования от безработицы увеличены на 4%
21 декабря 2020 г. 13:06
Минфин: Курсовой риск приобрел еще более резкий характер
Минфин: Курсовой риск приобрел еще более резкий характер
21 декабря 2020 г. 13:03
Госбюджет Азербайджана на будущий год составит около 29 млрд манатов
Госбюджет Азербайджана на будущий год составит около 29 млрд манатов
21 декабря 2020 г. 12:45
Проект госбюджета Азербайджана на 2021 год представлен в Милли Меджлис
Проект госбюджета Азербайджана на 2021 год представлен в Милли Меджлис
21 декабря 2020 г. 12:32
Цена биткоина впервые превысила 24 тысячи долларов
Цена биткоина впервые превысила 24 тысячи долларов
21 декабря 2020 г. 11:18
Азиатские биржи торгуются разнонаправленно на неопределенности по COVID
Азиатские биржи торгуются разнонаправленно на неопределенности по COVID
21 декабря 2020 г. 09:58
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.12.2020)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.12.2020)
21 декабря 2020 г. 09:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi