Дефицит сводного бюджета Азербайджана сократился почти на 8%

Доходы сводного бюджета Азербайджана на 2021 год прогнозируются в размере 23 млрд 828,1 млн манатов, что на 1 млрд 465,1 млн манатов или на 6,6% больше, чем в 2020 году

Доходы сводного бюджета Азербайджана на 2021 год прогнозируются в размере 23 млрд 828,1 млн манатов, что на 1 млрд 465,1 млн манатов или на 6,6% больше, чем в 2020 году.

Как сообщает Report, об этом указано в проекте госбюджета на 2021 год.

Согласно информации, расходы сводного бюджета составят 31 млрд 163,4 млн манатов, что на 855,1 млн манатов или на 2,8% больше, чем в 2020 году.

Дефицит сводного бюджета на ожидается в размере 7 млрд 335,3 млн манатов, что на 610,1 млн манатов или на 7,7% меньше, чем в 2020 году. Дефицит будет равен 9,7% прогнозируемого ВВП, что на 1,4% меньше, чем в 2020 году.