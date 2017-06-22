Дефицит госбюджета Азербайджана увеличивается на 82%

© Report.az

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В пересматриваемом госбюджете на 2017 год планируется увеличить дефицит госбюджета на 82,2% или 530 млн манатов – до 1 175 млн манатов, что равно 1,8% ожидаемого ВВП по итогам текущего года.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта о внесении изменений в закон "О госбюджете Азербайджанской Республики на 2017 год" на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

С.Шарифов отметил, что доходы пересматриваемого госбюджета на 2017 год планируется увеличить на 511 млн манатов или 3,1% - до 16 766 млн манатов или 25,2% ожидаемого ВВП. Расходы госбюджета повысятся на 1 041 млн манатов или 6,2% и составят 17 941 млн манатов.

В рамках мер по оздоровлению ОАО "Международный банк Азербайджана" ожидается эмиссия евробондов в целях погашения переданных государству долгов на сумму 2 383,4 млн долларов. С этой целью верхний предел внешнего государственного заимствования будет увеличен на 4 млрд манатов – до 4,5 млрд манатов в 2017 году.

На заседании также рассмотрены законопроекты о внесении изменений в законы "О рекламе" и "О госпошлине". В законопроекты вносятся технические изменения.

Кроме того, на заседании обсужден новый законопроект "О Счетной палате". Председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов дал заключения и предложения по проекту.

Документы рекомендованы на пленарное заседание Милли Меджлиса.