​Дефицит бюджета в Азербайджане достигнет 14% ВВП

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Уровень долларизации в Азербайджане после первой девальвации в феврале прошлого года вырос и этот процесс продолжился в течение всего 2015 года.

Как передает Report, об этом говорится в апрельском отчете Всемирного банка ECA Economic Update: The impact of China on Europe and Central Asia.

Согласно отчету, в прошлом году темпы роста ВВП на Южном Кавказе, в Центральной Азии и России стремительно упали. Так, на Южном Кавказе этот показатель составил 3,3%, в Центральной Азии - 1,6%, в России - 1,3%.

Вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирил Мюллер отметил, что большинство стран Европы и Центральной Азии сталкиваются с политическими, фискальными и монетарными проблемами. В результате застоя в России экспорт ненефтяного сектора сократился на 6,6%.

"В Азербайджане сократился портфель банковских активов, вырос объем проблемных кредитов. Активы Нефтяного фонда составляют 33,5 млрд. долларов США, в то время как в начале года эта цифра была равна 37 млрд. долларов. Низкие цены на нефть являются основным фактором, обуславливающим экономические проблемы и инфляцию. Поэтапный рост цен на нефть приведет к началу экономического роста в 2017 году, который в 2018 году составит 1,3%. Дефицит консолидированного бюджета вырастет до 14% ВВП. Социально направленные расходы равны 4% ВВП, строительные расходы, включая проект Южного газового коридора, - 4,25%. В этом году прогнозируется рост дефицита бюджета до 4,7% ВВП", - говорится в отчете.