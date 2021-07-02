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Дефицит бюджета США превысит $3 триллиона

Дефицит бюджета США превысит $3 триллиона Дефицит бюджета США в 2021 году второй год подряд превысит 3 триллиона долларов.
Финансы
2 июля 2021 г. 01:53
Дефицит бюджета США превысит $3 триллиона

Дефицит бюджета США в 2021 году второй год подряд превысит 3 триллиона долларов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом прогнозирует независимое Бюджетное управление конгресса.

Затраты федерального правительства прогнозируются на уровне 6,8 триллиона долларов США, сборы - на уровне в 3,8 триллиона долларов США. В частности, в увеличении расходов сыграет роль 1,9-триллионный пакет поддержки экономики, принятый по инициативе президента Джо Байдена.

Дефицит в абсолютных цифрах составит 1,2 триллиона долларов США в 2022 году, а в 2023 году - 800 миллиардов долларов США. Дефицит снова будет расти начиная с 2025 года.

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