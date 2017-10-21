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    Дефицит бюджета США достиг почти $666 млрд

    Данные цифры указывают на необходимость мер по пересмотру налогов

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Дефицит бюджета США за 2017 финансовый год вырос на $80 млрд, достигнув $665,7 млрд.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

    Как сообщает Associated Press, дефицит бюджета в 2016 году составлял $585 млрд, а в 2015 году — $438 млрд.

    По мнению администрации президента, данные цифры указывают на необходимость мер по пересмотру налогов.

    Ранее сенат США утвердил проект бюджета на 2018 финансовый год.

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