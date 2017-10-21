Дефицит бюджета США достиг почти $666 млрд

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Дефицит бюджета США за 2017 финансовый год вырос на $80 млрд, достигнув $665,7 млрд.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского Минфина.
Как сообщает Associated Press, дефицит бюджета в 2016 году составлял $585 млрд, а в 2015 году — $438 млрд.
По мнению администрации президента, данные цифры указывают на необходимость мер по пересмотру налогов.
Ранее сенат США утвердил проект бюджета на 2018 финансовый год.
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