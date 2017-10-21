Дефицит бюджета США достиг почти $666 млрд

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Дефицит бюджета США за 2017 финансовый год вырос на $80 млрд, достигнув $665,7 млрд.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

Как сообщает Associated Press, дефицит бюджета в 2016 году составлял $585 млрд, а в 2015 году — $438 млрд.

По мнению администрации президента, данные цифры указывают на необходимость мер по пересмотру налогов.

Ранее сенат США утвердил проект бюджета на 2018 финансовый год.