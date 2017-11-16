Дефицит бюджета Азербайджана сократился до 1%

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Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь 2017 года в государственный бюджет Азербайджана поступило 13 557,2 млн манатов, израсходовано - 14 150,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, бюджет исполнен с дефицитом в 593,0 млн манатов или до 1,0% ВВП.

Напомним, что за январь-сентябрь доходы госбюджета выросли на 19,2% и составили 12 045,1 млн манатов, расходы - на 20,3%, до 12 783,7 млн манатов. Бюджет исполнен с дефицитом в 738,6 млн манатов или до 1,5% ВВП.