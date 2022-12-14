Danske Bank выплатит более 2 млрд долларов по делу об отмывании денег в Эстонии

Danske Bank достиг соглашения об урегулировании расследования деятельности его бывшего эстонского подразделения властями США и Дании.

Danske Bank достиг соглашения об урегулировании расследования деятельности его бывшего эстонского подразделения властями США и Дании.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в рамках сделки с Минюстом и Комиссией по ценным бумагам и биржам США, а также Специальным подразделением по борьбе с преступностью Дании банк выплатит властям двух стран в общей сложности 15,3 млрд датских крон (2,06 млрд долларов).

Власти США и Дании начали расследования против Danske Bank осенью 2018 года, после того как в СМИ появилась информация о том, что состоятельные лица, не имеющие эстонского гражданства, годами использовали эстонское подразделение банка для отмывания денег. Danske Bank почти сразу опубликовал результаты внутреннего расследования, где признал, что трансакции около 6 200 клиентов банка были "очень подозрительными".

Из-за скандала тогдашнему гендиректору Danske Bank Томасу Боргену пришлось уйти в отставку. Обвинение в итоге было предъявлено десяти бывшим сотрудникам компании, в числе которых не оказалось бывшего главы Danske Bank Estonia Айвара Рехе. Однако тот покончил с собой в сентябре 2019 года. После обвинений в отмывании денег Danske Bank закрыл свое отделение в Эстонии по требованию регулятора, а также решил прекратить работу в Прибалтике и России.