О нас
Report Georgia
Аудио новости

Credit Suisse продал свой пакет акций в близком к дефолту китайском Evergrande

Credit Suisse продал свой пакет акций в близком к дефолту китайском Evergrande Швейцарский банк Credit Suisse в конце 2020 года продал свою долю акций в китайской девелоперской компании Evergrande Group.
Финансы
24 сентября 2021 г. 18:42
Credit Suisse продал свой пакет акций в близком к дефолту китайском Evergrande

Швейцарский банк Credit Suisse в конце 2020 года продал свою долю акций в китайской девелоперской компании Evergrande Group.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как отмечает источник издания, у Credit Suisse появились сомнения в отношении Evergrande Group три года назад и в конце 2020 года банк решил продать свой пакет акций в компании.

Как отмечает газета, Credit Suisse являлся одним из основных партнеров Evergrande и предоставлял финансовые гарантии для проведения крупных сделок китайского застройщика. В частности, швейцарский банк разместил бонды шэньчжэньской компании на сумму 4,6 млрд долларов США. Однако в последние два года банк не размещал бумаг Evergrande в связи с обеспокоенностью финансовым положением компании.

Evergrande Group - одна из крупнейших девелоперских компаний КНР. Объем ее долговых обязательств достиг критической отметки, в связи с чем возник риск банкротства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Центробанк Азербайджана выдал лицензию НКО Azfinans
Центробанк Азербайджана выдал лицензию НКО Azfinans
24 сентября 2021 г. 16:42
Anglo-Asian Mining выплатит акционерам дивиденды в следующем месяце
Anglo-Asian Mining выплатит акционерам дивиденды в следующем месяце
24 сентября 2021 г. 16:20
Англо-Asian Mining сократила доходы в Азербайджане
Англо-Asian Mining сократила доходы в Азербайджане
24 сентября 2021 г. 13:33
АБР выделил Грузии кредит в 15 млн долларов
АБР выделил Грузии кредит в 15 млн долларов
24 сентября 2021 г. 13:22
Обнародован объем денежных средств Anglo-Asian Mining
Обнародован объем денежных средств Anglo-Asian Mining
24 сентября 2021 г. 13:02
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.09.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.09.2021)
24 сентября 2021 г. 09:21
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.09.2021)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.09.2021)
24 сентября 2021 г. 09:21
Биткоин защитили от подозрений в экологической угрозе для планеты
Биткоин защитили от подозрений в экологической угрозе для планеты
24 сентября 2021 г. 08:12
Американские индексы выросли после решений ФРС
Американские индексы выросли после решений ФРС
24 сентября 2021 г. 05:47
Центробанк Норвегии повысил учетную ставку
Центробанк Норвегии повысил учетную ставку
23 сентября 2021 г. 19:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi