Цифровизация экономики Азербайджана: достижения в период пандемии и перспективы

Интервью Report с Кристиной Дорош, региональным менеджером Visa по Кавказскому региону

COVID-19 навсегда изменил правила игры для мировой экономики. На смену классическим формам пришли новые инструменты и форматы. Сложившаяся ситуация указывает на то, что трансформация продолжится и будет происходить достаточно быстро, поэтому главным критерием успешности бизнеса в нынешних условиях будет его способность адаптироваться под требования цифрового мира и активно взаимодействовать с другими игроками рынка, становясь еще сильнее.

В интервью Report региональный менеджер Visa по Кавказскому региону Кристина Дорош рассказала о достижениях Азербайджана в период пандемии и перспективах развития цифровой экономики

- Как известно, Visa, мировой лидер в области электронных платежей, и процессинговый центр Azericard в настоящее время работают над развитием цифровой эмиссии и созданием инновационных цифровых платежных решений для широкой аудитории пользователей в Азербайджане. Какие цифровые сервисы создаются и какие меры конкретно должны быть предприняты для стимулирования цифровизации экономики Азербайджана?

- Современная инфраструктура электронных платежей очень комплексная и для дальнейшей диджитализации важна слаженная работа всех участников. Банки по-прежнему остаются нашими ключевыми партнерами, однако палитра наших партнерств значительно шире - это и мобильные операторы, и финтеки, и Big Tech, и безусловно, регуляторы. Исходя из этого, мы ведем работу по нескольким ключевым направлениям:

Традиционно, в фокусе нашего внимания - ежедневные расходы потребителей и развитие инфраструктуры приема электронных платежей, включая работу с малым и средним бизнесом, новые технологии для приема карт там, где электронные платежи пока еще не принимаются – в частности, QR платежи, Visa Tap to Phone, и развитие бесконтактных платежей: в первую очередь, внедрение бесконтактных оплат на транспорте.

Цифровые инновации, которые включают цифровую эмиссию, разработку и реализацию новых инновационных решений для улучшения клиентского опыта. Как вы верно отметили, в ноябре мы объявили о стратегическом партнерстве Visa и процессингового центра Azericard, в рамках которого мы работаем над развитием цифровой эмиссии и созданием инновационных цифровых платежных решений для широкой аудитории пользователей. Цель этого партнерства - как раз за счет большей доступности цифровых сервисов для потребителей в Азербайджане стимулировать цифровизацию экономики.

- Насколько в период пандемии увеличились безналичные расчеты в Азербайджане? На фоне этого какие новые проекты по внедрению бесконтактных платежей в Азербайджане в 2021 году планирует реализовать ваша компания?

- Активный рост бесконтакта - одна из ведущих тенденций последних лет. Определенным стимулом для роста бесконтакта послужила пандемия. Наши глобальные исследования показывают, что с ее началом потребители отдавали предпочтение бесконтактным платежам как более безопасному и быстрому способу платежей, среди прочего, в стремлении минимизировать количество физических контактов. Как результат, сегодня 6 из 10 транзакций в Азербайджане уже совершаются с использованием бесконтактных платежных инструментов.

Практически половина потребителей (49%) говорят о том, что возможность платить бесконтактно - одна из самых действенных мер для безопасного шопинга, которую офлайн торгово-сервисные точки могут предложить своим клиентам. При этом 65% потребителей отмечают, что они будут отдавать предпочтение бесконтактным платежам даже в постковидный период и только 16% могут вернуться к привычным формам платежей.

Учитывая актуальные темпы роста бесконтакта, наша задача сделать бесконтактные платежи, включая мобильные токенизированные платежи на базе Visa Token Service, доступными для большего количества потребителей и торгово-сервисных предприятий. В частности, мы продолжим работу расширяя каналы приема бесконтактных платежей.

Летом 2020 года Visa объявила о запуске технологии Tap to Phone, предназначенной для малых и средних торгово-сервисных предприятий. Visa Tap to Phone позволяет смартфону на базе Android с NFC-модулем выполнять функцию POS-терминала для приема бесконтактных платежей без дополнительного оборудования. Преимущество данной технологии заключается в том, что она расширяет инфраструктуру приема платежей при значительном удешевлении стоимости приема карточных платежей для малого и среднего бизнеса. В нашем регионе стран СНГ и Юго-Восточной Европы Казахстан одним из первых запустил Visa Tap to Phone, и сегодня количество торгово-сервисных предприятий, использующих данную технологию для приема карт, уже превысило 5 000. Сейчас мы смотрим на то, как развивается технология в тех странах, где она уже была запущена с тем, чтобы расширить ее и на другие рынки, включая Азербайджан.

- Visa запустила программу Visa Token Service в Азербайджане в партнерстве с Международным банком Азербайджана, Kapital Bank и Bank Respublika в 2019 -2020 гг. С какими банками в настоящее время ведутся переговоры по подключению к этому сервису?

- Visa Token Service обеспечивает техническую возможность для развития мобильных бесконтактных платежей. В Азербайджане мы наблюдаем стремительный рост токенизированных транзакций. После совместного с Центральным банком Азербайджана запуска кампании «Платите мобильным приложением с Visa» при поддержке банков, уже запустивших собственные мобильные кошельки (Международный банк Азербайджана, Kapital Bank, Bank Respublika и VTB Bank), мы увидели рост оборотов на 264% при оплате мобильными телефонами. Количество транзакций при этом выросло на 189%. Важную роль в увеличении проникновения токенизированных транзакций играет наличие гаджетов с платежной функциональностью. В течение последнего года производители начали оснащать даже недорогие модели смартфонов NFC модулем для проведения оплат, что дает основание полагать, что количество токенизированных транзакций будет расти еще более активно.

- На какой стадии в настоящее время совместный проект с Азербайджанскими железными дорогами и какие еще проекты по оплате проезда на транспорте реализуются с Visa?

- Платежи на транспорте являются одним из наших приоритетов: в ноябре 2020 совместно c PASHA Bank было запущено первое в Азербайджане решение для бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте города Сумгайыт. А в сентябре в рамках партнерства с ЗАО «Азербайджанские железные дороги», Центральным банком Азербайджана и Международным банком Азербайджана мы запустили тестирование системы оплаты с помощью бесконтактных банковских карт и платежных колец на нескольких станциях Апшеронской кольцевой железной дороги. Вместе с партнерами мы продолжаем работу по развитию этой сферы.