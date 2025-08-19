О нас

Чистый убыток "Xəzər Beynəlxalq İnvestisiya Şirkəti" вырос почти на 11%

Финансы
19 августа 2025 г. 11:54
Чистый убыток Xəzər Beynəlxalq İnvestisiya Şirkəti вырос почти на 11%

Компания "Xəzər Beynəlxalq İnvestisiya Şirkəti" завершила 2024 год с чистым убытком в 616 тыс. манатов, что на 10,7% больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет акционерного общества.

В прошлом году убыток инвесткомпании до налогообложения составил 641 тыс. манатов (в 2,4 раза больше, чем в предыдущем году), а экономия по выплатам налога на прибыль составила 25 тыс. манатов (в предыдущем году компания платила налог).

На 1 января этого года активы "Xəzər Beynəlxalq İnvestisiya Şirkəti" составили 15,955 млн манатов, что на 22,4% меньше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства компании уменьшились в 14,4 раза до 83 тыс. манатов, а балансовый капитал снизился на 18% до 15,872 млн манатов, в том числе уставный капитал уменьшился на 12,3% до 24,201 млн манатов.

Версия на азербайджанском языке “Xəzər Beynəlxalq İnvestisiya Şirkəti”nin xalis zərəri 11 %-ə yaxın artıb

