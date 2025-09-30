Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Чистые иностранные активы азербайджанских банков выросли на 6,4%

    Финансы
    • 30 сентября, 2025
    • 14:43
    Чистые иностранные активы азербайджанских банков на 1 сентября этого года составили 27 млрд 4,3 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 1,9% больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 1,5% больше по сравнению с началом года и на 6,4% больше по сравнению с 1 сентября прошлого года.

    На отчетную дату чистые внутренние активы банков составили 20 млрд 762,6 млн манатов, что на 2% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, на 4,4% больше по сравнению с началом года и на 5,7% больше по сравнению с 1 сентября прошлого года.

    В Азербайджане действуют 22 банка с общими активами 55 млрд 672,4 млн манатов.

    банки чистые иностранные активы ЦБА
    Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 6 %-dən çox artıb

