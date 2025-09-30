İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 6 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 30 sentyabr, 2025
    • 14:31
    Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 6 %-dən çox artıb

    Bu il sentyabrın 1-nə Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 27 milyard 4,3 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 1,9 %, ilin əvvəli ilə müqayisədə 1,5 %, ötən il sentyabrın 1-nə nisbətən isə 6,4 % çoxdur.

    Hesabat tarixinə bankların xalis daxili aktivləri 20 milyard 762,6 milyon manat təşkil edib ki, bu da aylıq müqayisədə 2 % az, ilin əvvəli ilə müqayisədə 4,4 % çox, ötən il sentyabrın 1-nə nisbətən isə 5,7 % çoxdur.

    Azərbaycanda ümumi aktivləri 55 milyard 672,4 milyon manat olan 22 bank fəaliyyət göstərir.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı bankların aktivləri
