Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 6 %-dən çox artıb
Maliyyə
- 30 sentyabr, 2025
- 14:31
Bu il sentyabrın 1-nə Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 27 milyard 4,3 milyon manat təşkil edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 1,9 %, ilin əvvəli ilə müqayisədə 1,5 %, ötən il sentyabrın 1-nə nisbətən isə 6,4 % çoxdur.
Hesabat tarixinə bankların xalis daxili aktivləri 20 milyard 762,6 milyon manat təşkil edib ki, bu da aylıq müqayisədə 2 % az, ilin əvvəli ilə müqayisədə 4,4 % çox, ötən il sentyabrın 1-nə nisbətən isə 5,7 % çoxdur.
Azərbaycanda ümumi aktivləri 55 milyard 672,4 milyon manat olan 22 bank fəaliyyət göstərir.
Son xəbərlər
15:04
Foto
Rusiyanın bombaladığı Donetsk vilayətinin Konstatinovka şəhərindən - FOTOREPORTAJDigər ölkələr
15:04
Kvaratsxeliya UEFA Çempionlar Liqasında növbəti oyunu buraxacaqFutbol
15:01
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Hədəfimiz III MDB Oyunlarının qalibi olmaqdır"Komanda
14:59
Allahşükür Paşazadə ABŞ-yə səfərə yola düşürDin
14:59
Qətər və Misir Trampın Qəzza ilə bağlı sülh planını HƏMAS-a təqdim edibDigər ölkələr
14:58
"Azəralüminium"un ixrac gəlirləri 13 %-ə yaxın azalıbSənaye
14:55
İtaliya Prezidenti Azərbaycana ikigünlük səfərə gəlirXarici siyasət
14:54
Foto
Əməkdar artist Cabir İmanovla vida mərasimi başa çatıb - YENİLƏNİBHadisə
14:53