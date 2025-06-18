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Чистая прибыль Управления Приморского бульвара превысила 3 млн манатов в прошлом году

Чистая прибыль Управления Приморского бульвара превысила 3 млн манатов в прошлом году Чистая прибыль Управления Приморского бульвара превысила 3 млн манатов в прошлом году
Финансы
18 июня 2025 г. 11:47
Чистая прибыль Управления Приморского бульвара превысила 3 млн манатов в прошлом году

Управление Приморского бульвара завершило 2024 год с прибылью в 3,209 млн манатов, что в 25,6 раза больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет организации.

В прошлом году основные операционные доходы управления составили 5,715 млн манатов (в 3,45 раза меньше по сравнению с предыдущим годом), прочие операционные доходы - 16,895 млн манатов (в предыдущем году не было), стоимость использованных материалов - 825 тыс. манатов (в предыдущем году не было), расходы на человеческие ресурсы - 14,041 млн манатов (на 18,9% больше), расходы на амортизацию и износ - 1,442 млн манатов (на 16,4% меньше), другие операционные расходы - 3,024 млн манатов (на 15% меньше), прочие операционные расходы - 30 тыс. манатов (в 8 раз больше), а выплаты по налогу на прибыль составили 38 тыс. манатов (в предыдущем году не было).

По состоянию на 1 января 2025 года активы управления Приморского бульвара составили 214,835 млн манатов, что на 42,5% меньше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства организации увеличились на 1% до 24,277 млн манатов, а балансовый капитал уменьшился на 45,4% до 190,557 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Dənizkənarı Bulvar İdarəsi ötən il 3 milyon manatdan çox xalis mənfəət əldə edib

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