Чистая прибыль SOCAR в I полугодии увеличилась на 14%

Доходы Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по итогам первого полугодия 2025 года составили 42,5 млрд манатов, что на 5,7% ниже показателя аналогичного периода 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщается в консолидированном отчете компании по МСФО.

Чистая прибыль SOCAR в январе-июне увеличилась 14% и достигла 1 млрд 761 млн манатов.

Операционная прибыль увеличилась в 2,6 раза - до 3 млрд 316 млн манатов. Себестоимость продаж составила 36 млрд 127 млн манатов (снижение на 12,6%). В январе-июне прибыль SOCAR до налогообложения составила 2,373 млрд манатов (рост на 18,35%).

Выплаты компании в госбюджет Азербайджана по налогу на прибыль увеличились на 33,1% относительно января-июня 2024 года - до 612 млн манатов.

Совокупные активы компании на 30 июня 2025 года оцениваются в 96 млрд 470 млн манатов (рост на 1,9% к показателю декабря 2024 года).

Обязательства компании увеличились на 2,4% - до 47 млрд 144 млн манатов, из которых на долгосрочные обязательства пришлось 25 млрд 23 млн манатов (рост на 14,5%), на текущие - 22 млрд 121 млн манатов (снижение на 8,6%).

Собственный капитал SOCAR за шесть месяцев увеличился на 1,4% - до 49 млрд 326 млн манатов, уставный капитал не изменился и на конец июня 2025 года равнялся 5 млрд 14 млн манатов.