Чистая прибыль Premium Bank за прошлый год увеличилась на 17%

ОАО Premium Bank завершил 2025 год с чистой прибылью в размере 11,356 млн манатов, что на 17,3 % больше по сравнению с 2024 годом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на финансовую отчетность банка.

В прошлом году его доходы составили 53,7 млн манатов (на 9,2 % больше по сравнению с 2024 годом), расходы - 40,188 млн манатов (на 5,8 % больше), экономия по специальным резервам - 987 тыс. манатов (на 15,8 % меньше), а выплаты по налогу на прибыль - 3,143 млн манатов (на 16,5 % больше).

На 1 января 2026 года активы Premium Bank составили 677,669 млн манатов, что на 5,7 % больше в годовом сравнении. Из них 469,986 млн манатов составляют чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель банка вырос на 2,6 %.

За отчетный период обязательства банка увеличились на 3,7 % до 480,278 млн манатов, в том числе вырос депозитный портфель на 4,3 % до 394,173 млн манатов, балансовый капитал увеличился на 11 % до 197,391 млн манатов, а уставной капитал вырос на 12,9 % до 174,601 млн манатов.