Чистая прибыль "PAŞA Həyat Sığorta" достигла почти 62 млн манатов в 2025г

Компания "PAŞA Həyat Sığorta" завершила 2025 год с чистой прибылью в размере 61,988 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность компании, это на 10% больше по сравнению с 2024 годом.

В прошлом году прибыль "PAŞA Həyat Sığorta" до налогообложения составила 79,73 млн манатов (на 10,5 % больше по сравнению с предыдущим годом), а выплаты по налогу на прибыль - 17,742 млн манатов (на 12,6 % больше).

По состоянию на 1 января текущего года активы "PAŞA Həyat Sığorta" составили 798,496 млн манатов, что на 0,6% больше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства компании выросли на 1,1%, достигнув 690,159 млн манатов, а балансовый капитал снизился на 2%, опустившись до 108,337 млн манатов.

Напомним, что "PAŞA Həyat Sığorta" была основана в 2010 году. Ее уставный капитал составляет 40,25 млн манатов. 100% акций компании принадлежат ООО "PAŞA Holding", в состав которого она входит.