İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Maliyyə
    09 aprel, 2026
    13:28
    PAŞA Həyat Sığorta maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    "PAŞA Həyat Sığorta" ASC 2025-ci ili 61,988 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" şirkətin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 10 % çoxdur.

    Ötən il "PAŞA Həyat Sığorta"nın vergiyəqədərki mənfəəti 79,73 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 10,5 % çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 17,742 milyon manat (12,6 % çox) təşkil edib.

    Bu il yanvarın 1-nə "PAŞA Həyat Sığorta"nın aktivləri 798,496 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 0,6 % çoxdur. Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 1,1 % artaraq 690,159 milyon manata çatıb, balans kapitalı isə 2 % azalaraq 108,337 milyon manata düşüb.

    Xatırladaq ki, "PAŞA Həyat Sığorta" 2010-cu ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 40,25 milyon manatdır. Şirkətin səhmləri 100% daxil olduğu "PAŞA Holdinq" MMC-yə məxsusdur.

    Чистая прибыль "PAŞA Həyat Sığorta" достигла почти 62 млн манатов в 2025г

    Son xəbərlər

    14:56

    "Meqa Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    14:56

    Şamil Ayrım: Azərbaycan-Ermənistan sülhü Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasına yol açacaq

    Xarici siyasət
    14:53

    Ziya Öztürklər: Şimali Kipr türk dünyası üçün Şərqi Aralıq dənizinə açılan qapıdır

    Xarici siyasət
    14:53

    Bakıda karate üzrə beynəlxalq "Grand Prix" turniri keçiriləcək

    Fərdi
    14:45

    "Azərbaycan Sənaye Sığorta" mənfəətdən zərərə keçib

    Maliyyə
    14:44

    Azərbaycanda tələbə qəbulu və təhsil kreditləri "mygov" üzərindən həyata keçiriləcək

    Elm və təhsil
    14:43

    Rusiya və Ukrayna hərbçlərin meyitlərini mübadilə ediblər

    Digər ölkələr
    14:37

    "İpək Yolu Sığorta"nın xalis mənfəəti 44 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    14:37
    Foto

    Gələn ay Bakıda baş tutacaq aqrar sərgilərdə 300-dən çox şirkət iştirak edəcək

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti