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Чистая прибыль НКО Азербайджана выросла почти втрое

Чистая прибыль НКО Азербайджана выросла почти втрое Небанковские кредитные организации (НКО) Азербайджана завершили 2022 год с чистой прибылью в размере 25,7 млн манатов.
Финансы
25 января 2023 г. 17:23
Чистая прибыль НКО Азербайджана выросла почти втрое

Небанковские кредитные организации (НКО) Азербайджана завершили 2022 год с чистой прибылью в размере 25,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 2,55 раза больше, чем в 2021 году.

В прошлом году доходы НКО составили 119 млн манатов (на 35,85% больше, чем годом ранее), расходы - 81,5 млн манатов (на 34,7% больше), отчисления в специальные резервы - 5,9 млн манатов (на 53,2% меньше), выплаты подоходного налога - 1,9 млн манатов (на 47,5% больше).

По состоянию на 1 января текущего года активы НКО составили 515,7 млн манатов, что на 32,7% больше, чем год назад. Из них 400,2 млн манатов - это чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 36,9%.

За отчетный период обязательства НКО увеличились на 36,3% - до 305,7 млн манатов, а балансовый капитал вырос на 27,8% - до 210 млн манатов.

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