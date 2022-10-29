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Чистая прибыль НКО Азербайджана выросла в 4 раза

Чистая прибыль НКО Азербайджана выросла в 4 раза Небанковские кредитные организации Азербайджана (НКО) завершили январь-сентябрь текущего года с чистой прибылью в размере 23,7 млн манатов.
Финансы
29 октября 2022 г. 10:19
Чистая прибыль НКО Азербайджана выросла в 4 раза

Небанковские кредитные организации Азербайджана (НКО) завершили январь-сентябрь текущего года с чистой прибылью в размере 23,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 4,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 9 месяцев доходы НКО составили 83,2 млн манатов (на 34,4% больше, чем год назад), расходы - 55,1 млн манатов (на 28,4% больше), отчисления в специальные резервы - 2,5 млн манатов (на 79% меньше), платежи по налогу на прибыль - 1,9 млн манатов (на 26,7% больше).

Активы НКО на 1 октября этого года составили 478,3 млн манатов, что на 33,3% больше, чем год назад. Из них 365,4 млн манатов - это чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 41,6%.

За отчетный период обязательства небанковских кредитных организаций выросли на 31,1%, до 273,9 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 36,3%, до 204,4 млн манатов.

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