Чистая прибыль инвесткомпаний Азербайджана снизилась более чем на 15%

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана в рамках пакета социальной поддержки семей шехидов и участников войны в постконфликтный период назначило 119 тыс. ежемесячных социальных выплат для 106 тыс. человек, а также единовременные выпл

Инвестиционные компании Азербайджана за первое полугодие этого года получили чистую прибыль в размере 4,4 млн манатов, что на 15,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности за I полугодие 2024 года Центрального банка Азербайджана (ЦБА)".

"Основным фактором, обусловившим снижение чистой прибыли инвестиционных компаний, стало увеличение административных расходов некоторых компаний", - говорится в отчете.

Рост активов и обязательств на фоне снижения чистой прибыли по сектору обусловил снижение показателей рентабельности. Так, по сравнению с I полугодием прошлого года показатель ROA снизился на 2,4 процентных пункта до 1,9%, а показатель ROE снизился на 3,2 процентных пункта до 9%.