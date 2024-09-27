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Чистая прибыль инвесткомпаний Азербайджана снизилась более чем на 15%

Чистая прибыль инвесткомпаний Азербайджана снизилась более чем на 15% Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана в рамках пакета социальной поддержки семей шехидов и участников войны в постконфликтный период назначило 119 тыс. ежемесячных социальных выплат для 106 тыс. человек, а также единовременные выпл
Финансы
27 сентября 2024 г. 10:36
Чистая прибыль инвесткомпаний Азербайджана снизилась более чем на 15%

Инвестиционные компании Азербайджана за первое полугодие этого года получили чистую прибыль в размере 4,4 млн манатов, что на 15,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности за I полугодие 2024 года Центрального банка Азербайджана (ЦБА)".

"Основным фактором, обусловившим снижение чистой прибыли инвестиционных компаний, стало увеличение административных расходов некоторых компаний", - говорится в отчете.

Рост активов и обязательств на фоне снижения чистой прибыли по сектору обусловил снижение показателей рентабельности. Так, по сравнению с I полугодием прошлого года показатель ROA снизился на 2,4 процентных пункта до 1,9%, а показатель ROE снизился на 3,2 процентных пункта до 9%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın investisiya şirkətlərinin xalis mənfəəti 15 %-dən çox azalıb

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