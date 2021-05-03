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Чистая прибыль GoldenPay выросла более чем вдвое

Чистая прибыль GoldenPay выросла более чем вдвое Активы GoldenPay составили 3,02 млн манатов, что на 30,7% больше годового показателя
Финансы
3 мая 2021 г. 10:30
Чистая прибыль GoldenPay выросла более чем вдвое

Крупнейшая компания на рынке онлайн-платежей Азербайджана ОАО GoldenPay завершила 2020 год с чистой прибылью 715 тыс. манатов.

Как сообщает Report, это в 2,2 раза больше, чем в 2019 году.

В прошлом году доходы от услуг GoldenPay составили 5,31 млн манатов (на 31,7% больше, чем годом ранее), себестоимость услуг - 3,056 млн манатов (на 37,6% больше), общие и административные расходы - 1,093 млн манатов (на 18,1% меньше), процентные расходы - 28,872 тыс. манатов (на 0,4% больше), платежи по налогу на прибыль - 226 тыс. манатов (на 82,3% больше).

На 1 января этого года активы GoldenPay составили 3,02 млн манатов, что на 30,7% больше годового показателя. За отчетный период обязательства компании снизились на 0,3% - до 1,963 млн манатов, а балансовый капитал увеличился в 3,1 раза - до 1,057 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке “GoldenPay”in xalis mənfəəti 2 dəfədən çox artıb

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