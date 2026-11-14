В озере Урмия зафиксировано повышение уровня воды

После осенних дождей, выпавших в бассейне озера Урмия, наблюдается незначительное увеличение уровня воды.

Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, площадь озера увеличилась с 1971 до 1995 кв. км.

"Таким образом, за короткий период поверхность озера расширилась на 24 кв. км. Уровень воды также поднялся с 1 270,59 до 1270,60 метра", - говорится в сообщении.

Отметим, что озеро Урмия, являющееся одним из крупнейших соленых озер Ближнего Востока, в последние десятилетия подверглось серьезной потере воды и столкнулось с угрозой высыхания.