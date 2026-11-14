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    В озере Урмия зафиксировано повышение уровня воды

    В регионе
    • 14 ноября, 2026
    • 00:06
    В озере Урмия зафиксировано повышение уровня воды

    После осенних дождей, выпавших в бассейне озера Урмия, наблюдается незначительное увеличение уровня воды.

    Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, площадь озера увеличилась с 1971 до 1995 кв. км.

    "Таким образом, за короткий период поверхность озера расширилась на 24 кв. км. Уровень воды также поднялся с 1 270,59 до 1270,60 метра", - говорится в сообщении.

    Отметим, что озеро Урмия, являющееся одним из крупнейших соленых озер Ближнего Востока, в последние десятилетия подверглось серьезной потере воды и столкнулось с угрозой высыхания.

    Озеро Урмия Уровень воды
    Urmiya gölündə payız yağışlarından sonra cüzi artım qeydə alınıb
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