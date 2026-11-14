В озере Урмия зафиксировано повышение уровня воды
В регионе
- 14 ноября, 2026
- 00:06
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После осенних дождей, выпавших в бассейне озера Урмия, наблюдается незначительное увеличение уровня воды.
Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, площадь озера увеличилась с 1971 до 1995 кв. км.
"Таким образом, за короткий период поверхность озера расширилась на 24 кв. км. Уровень воды также поднялся с 1 270,59 до 1270,60 метра", - говорится в сообщении.
Отметим, что озеро Урмия, являющееся одним из крупнейших соленых озер Ближнего Востока, в последние десятилетия подверглось серьезной потере воды и столкнулось с угрозой высыхания.
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