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    США расширили масштаб подготовки украинских военных

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 23:14
    США расширили масштаб подготовки украинских военных

    США расширили масштабы подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в III квартале 2026 года более чем на 25%.

    Как передает Report, такие данные содержатся в новом докладе, подготовленном генеральными инспекторами Пентагона и Госдепартамента США.

    В документе, переданном на рассмотрение законодательной ветви власти США, масштабы подготовки ВСУ увеличились "на 25,6% по сравнению с предыдущим кварталом".

    "Обучено было за [третий] квартал около 722 украинских военнослужащих", - говорится в отчете. Он охватывает период с 1 июля по 30 сентября 2026 года.

    Уточняется, что обучение ВСУ американскими инструкторами шло "на объектах в Германии, [непризнанном] Косове, Польше, Румынии, Испании, на Украине и в Соединенных Штатах". Самая значительная часть этих программ была реализована в Графенвёре в Германии, поясняется в документе.

    В нем указывается, что США обучали ВСУ применению "различных видов вооружений", включая бронемашины Bradley, бронетранспортеры Stryker и РСЗО HIMARS, и их обслуживанию, а также совершенствованию функций разведки на уровне батальона и бригады.

    Подготовка военных Соединенные Штаты Америки (США) Украина
    ABŞ Ukrayna hərbçilərinin hazırlığını artırıb
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