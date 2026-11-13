США расширили масштаб подготовки украинских военных

США расширили масштабы подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в III квартале 2026 года более чем на 25%.

Как передает Report, такие данные содержатся в новом докладе, подготовленном генеральными инспекторами Пентагона и Госдепартамента США.

В документе, переданном на рассмотрение законодательной ветви власти США, масштабы подготовки ВСУ увеличились "на 25,6% по сравнению с предыдущим кварталом".

"Обучено было за [третий] квартал около 722 украинских военнослужащих", - говорится в отчете. Он охватывает период с 1 июля по 30 сентября 2026 года.

Уточняется, что обучение ВСУ американскими инструкторами шло "на объектах в Германии, [непризнанном] Косове, Польше, Румынии, Испании, на Украине и в Соединенных Штатах". Самая значительная часть этих программ была реализована в Графенвёре в Германии, поясняется в документе.

В нем указывается, что США обучали ВСУ применению "различных видов вооружений", включая бронемашины Bradley, бронетранспортеры Stryker и РСЗО HIMARS, и их обслуживанию, а также совершенствованию функций разведки на уровне батальона и бригады.