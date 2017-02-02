Чистая прибыль Facebook по итогам 2016 года возросла на до 10,2 млрд долларов

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Чистая прибыль Facebook по итогам 2016 года возросла на 18% до $10,2 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает компания.

Выручка увеличилась на 54% до $27,6 млрд, в том числе рекламная – на 57% до $26,9 млрд.

Чистая прибыль Facebook в IV квартале выросла на 128% до $3,6 млрд, выручка – на 51% до $8,8 млрд, в том числе от рекламы – на 53% до $8,6 млрд. Средняя оценка собранных FactSet мнений аналитиков - $8,5 млрд.

«2016 год был хорош для нашего бизнеса, однако нам еще многое предстоит сделать, чтобы сделать людей ближе друг другу», - отметил основатель и глава компании Марк Цукерберг.

На фоне отчетности акции Facebook выросли в цене после завершения регулярной сессии на 2,66% до $136,77.