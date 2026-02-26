Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла почти на 13%

    Финансы
    • 26 февраля, 2026
    • 10:28
    Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла почти на 13%

    В январе текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 80,1 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 13 %-ə yaxın artıb

    Последние новости

    10:44

    Орбан призвал Зеленского в скором времени возобновить работу нефтепровода "Дружба"

    Другие страны
    10:42

    Гасым Мохиуддин: Чтим память невинных жертв Ходжалинского геноцида

    Внешняя политика
    10:38

    ИКГФ выдал в январе ипотечных кредитов на 17,4 млн манатов

    Финансы
    10:35

    МИД Турции: Зверства в Ходжалы остаются черным пятном на совести человечества

    В регионе
    10:29

    Посольство Польши: Память о Ходжалы важна для сохранения исторической памяти

    Внешняя политика
    10:28

    Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла почти на 13%

    Финансы
    10:28

    Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 7%

    Финансы
    10:25

    Азербайджан и Казахстан расширяют сотрудничество профсоюзов

    Внешняя политика
    10:16

    Посол Турции поделился публикацией в связи с 34-й годовщиной Ходжалинской трагедии

    Внешняя политика
    Лента новостей